التربية تدين الاعتداء على الهيئة التدريسية واعتقال طالبين بمدرسة دير نظام

صادق الخضور

رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة التربية والتعليم، اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء مدرسة دير نظام الأساسية شمال رام الله، واعتقال طالبين، والاعتداء على الهيئة التدريسية.وقالالمتحدث باسم الوزارة: "إن جنود الاحتلال الذين اقتحموا المدرسة أثاروا حالة من الهلع والخوف الشديدين لدى الطلبة، خاصة الأطفال، علما أن المدرسة تضم روضة أيضا"، وفق الوكالة الفلسطينية (وفا).وأضاف الخضور: "أن هذا العام الدراسي شهد سلسلة متواصلة من الانتهاكات بحق الطلبة، والتي تركزت في مدارس الساوية، واللبن الشرقية، وتياسير".وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباحاً مواطنين اثنين يعملان في مدرسة قيد الإنشاء في منطقة الطبيل ببلدة كفر مالك شرق رام الله، واستولت على شاحنة ومعدات بناء.وأشار الخضور إلى أن ما جرى اليوم في مدرستي كفر مالك، ودير نظام يندرج في إطار مبرمج لاستهداف مدارسنا، والاعتداء على الحق في التعليم، الذي كفلته جميع المواثيق والأعراف الدولية.وأكد أن هذا العام شهد اعتداءات كبيرة من قبل الاحتلال، حيت تم إبعاد أحد مدراء المدارس في الأغوار عن مدرسته لمدة عشرة أيام، وما يجري من عقوبة الحبس المنزلي بحق الطلبة والأطفال في مدارس القدس، وعرقلة المعلمين من الوصول لمدارسهم، والاعتداء على الطلبة.وأوضح أن الوزارة بصدد إصدار تقارير دورية للتعديات وانتهاكات الاحتلال، والتي تتم بحق المدارس والمؤسسات التعليمية، لوضعها بين يدي الجهات الدولية والقانونية كي تتحمل مسؤولياتها، مناشدا المؤسسات الدولية والحقوقية، والهيئات الدبلوماسية بالتدخل لإسناد حق أطفالنا في التعليم.وخلال العام الماضي استشهد 15 طالباً، واعتقل 90 آخرين، فيما وصلت عدد الاعتداءات على المدارس 155 اعتداء.