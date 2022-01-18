شؤون فلسطينية

البسيوني: نحذر من فتح الاحتلال للسدود ولا يوجد إمكانات لدينا للتصدي للمياه المتدفقة

البسيوني: نحذر من فتح الاحتلال للسدود ولا يوجد إمكانات لدينا للتصدي للمياه المتدفقة
صورة تعبيرية
خاص دنيا الوطن - آية الملاحي
أكد أدهم البسيوني، المتحدث باسم وزارة الزراعة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، أن الأضرار الناجمة عن المنخفض الجوية الذى شهده القطاع خلال الأيام الماضية كانت محدود جداً على القطاع الزراعي.

وقال البسيوني في حديثه لـ"دنيا الوطن": "إن الأضرار المنخفض كانت قليلة جداً، وذلك نتيجة للجهود التي بذلتها الوزارة من إرشادات وتعاون مع الهيئات المحلية والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي، وذلك بتوعية وتوجيه المزارعين لأخذ التدابير اللازمة للحد من أي أضرار قد تحصل نتيجة المنخفض".

وأضاف: "أن المنخفض الجوي كان ماطر وليس عاصف، أي أن كمية الأمطار كانت كبيرة في فترة قياسية حوالي 150ملم، وهذه الكميات فاقت قدرة الأراضي الزراعية على استيعابها".

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة: "أنه تم عمل برك استجماعية لمياه الأمطار، كما أن احتياطات المزارع ساهمت في تخفيف من الحد الأضرار بشكل كبير".

وأوضح البسيوني أن هناك تخوفات حول فتح الاحتلال الإسرائيلي السدود، مشيراً إلى أنه حتى اللحظة لم تفتح السدود.

وأكد أن في حالة فتح الاحتلال الإسرائيلي لسدود، سيكون هناك أضرار كارثية، حيث لا يوجد إمكانات لدى القطاع، لتصدي لمثل هذه الكميات من المياه المتدفقة نحو غزة.

وذكر أنه "كل من هو على حرم الواد سواء في واد منطقة غزة، أو وادي بيت حانون أو في مناطق جنوب قطاع غزة سيكون عرضه للتدمير والإنجراف سواء من بيوت أو مزارع".

وأشار البسيوني أن الاحتلال الإسرائيلي في مثل هذه الظروف يفتح السدود، كما جرى خلال العام الماضي، حيث أقل من شهر تم فتح السدود مرتين أو ثلاثة، وبالتالي فهناك تخوف من ذلك.

وفيما يتعلق بـ(الحمى القلاعية)، قال المتحدث باسم وزارة الزراعة بغزة: "إن الوزارة في عملية متابعة لكل مدخلات الثروة الحيوانية، كما أنها جميعها تحت السيطرة، ولايوجد إشكالية".

ولفت البسيوني إلى أنه تم السيطرة على البؤرة وعمل التحصينات  اللازمة، ولا يوجد الآن أي مخاوف عن هذا الموضوع".

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