أمير قطر يتسلم رسالة من رئيس الجزائر





رام الله - دنيا الوطنتسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، رسالة خطية من الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.وذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا)، أن رمطان لعمامرة وزير الشؤون الخارجية الجزائري، قام بتسليم الرسالة خلال استقبال أمير قطر والوفد المرافق بمجلس الشيخ عبدالله بن جاسم بالديوان الأميري، صباح اليوم.وفي بداية اللقاء، نقل وزير الخارجية، تحيات الرئيس الجزائري إلى تميم بن حمد، "وتمنياته لسموه بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والرخاء".ومن جانبه، حمّل أمير قطر، رمطان لعمامرة، "تحياته لأخيه فخامة الرئيس الجزائري، وتمنياته له بدوام التوفيق والنجاح وللشعب الجزائري الشقيق بموصول التقدم والازدهار".كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه تنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.