شؤون فلسطينية

"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي للفصل الثاني

"التعليم العالي": إقرار الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي للفصل الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أقرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، من خلال وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية، وبالشراكة مع لجنة الأنشطة الطلابية في مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية خلال اجتماعها الأخير في جامعة دار الكلمة، جدول النشاطات والمسابقات الثقافية والفنية للفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2021 -2022.

ويشمل الجدول مسابقات: القصة القصيرة، والرسم، والبحث الأكاديمي، والفيلم الوثائقي.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالمشاركة في هذه المسابقات إلى ضرورة مراجعة عمادات شؤون الطلبة في مؤسساتهم التعليمية، للاطلاع على تعليمات وشروط كل مسابقة.

ونوّهت "التعليم العالي" للطلبة؛ لضرورة تعبئة نموذج خاص من خلال الرابط الآتي https://tinyurl.com/4bzfzvb9 ، موضحةً أن آخر موعد لتسليم الأعمال لعمادات شؤون الطلبة هو الخميس 31/3/2022.

وقال رئيس وحدة الإرشاد والتوجيه والشؤون الطلابية أيمن هودلي إن الجدول يشمل أيضاً عديد الأنشطة اللامنهجية الأخرى وورش العمل؛ والهادفة إلى تعزيز مقومات الصمود عبر تحفيز الفعل الطلابي المبدع والمتمم والموازي للفعل الأكاديمي؛ وذلك ضمن بيئة جامعية تشكل حاضنة للإبداع وتصون الهوية الوطنية.

وأشار هودلي إلى أنه سيتم منح جوائز مالية للفائزين في هذه المسابقات ورعاية أعمالهم.

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