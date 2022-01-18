خبير صحي: إسرائيل في المرتبة الثانية عالميا بعدد إصابات كورونا

رام الله - دنيا الوطنقال الخبير الصحي في معهد وايزمان البروفيسور عيران سيغال أن الانخفاض في معدلات الإصابة بفيروس (كورونا) بات قريبا.وفي مقابلة مع موقع (يديعوت أحرونوت)، الثلاثاء، أضاف سيغال: "منذ حوالي ثلاثة أسابيع، قدرنا أن الزيادة ستستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وبعد ذلك سنشهد انخفاضًا، والآن يحدث بالضبط حسب التوقعات".وبحسبه، فإن معدل الانتشار في إسرائيل مماثل لما يحدث في العالم.وأوضح أن إسرائيلي من حيث الأعداد اليومية التي تم التحقق منها، فإسرائيل في المركز الثاني في العالم بالإصابات، مع 10٪ من الفحوصات الإيجابية، بعد أيرلندا.وتابع: "لقد تحققنا من إصابة أكثر من 500000 شخص في موجة أوميكرون، وهو مثل الرقم الذي تحققنا منه في موجة دلتا".ولفت بأن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى مليوني إسرائيلي أصيبوا بأوميكرون.