بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

رام الله - دنيا الوطننشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، آلية السفرعبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الأربعاء 19 كانون الثاني/ يناير.وأوضحت الوزارة أن السفر سيكون للحافلتين التاسعة والعاشرة، والمتأخرين من الكشف المسافرين رقم (2022/1)، وللمسافرين في الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/3).ونوهت إلى التواجد في تمام الساعة 6:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مع ضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر، وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2021، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.