مواطنون ينظمون وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى والإداريين بطولكرم

ونظمت الوقفة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مدينة طولكرم،

إبراهيم النمر

رام الله - دنيا الوطنطالب مشاركون في وقفة إسنادية للأسرى المرضى والإداريين، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي والمؤسسات الإنسانية والحقوقية بالتدخل العاجل والضغط للإفراج عن الأسرى المرضى وفي مقدمتهم الأسير ناصر أبو حميد.وشدد المشاركون على ضرورة تكثيف الحراك الشعبي لمساندة أبو حميد ومساندة كافة الأسرى المرضى والإداريين، محملين سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياتهم.ورفع المشاركون في الوقفة صور الأسير أبو حميد، والأسير الطفل أمل نخلة الذي يعاني وضعاً صحياً حرجاً، ورددوا الهتافات الداعمة لقضية الأسرى، والمطالبة بحريتهم.وقالمدير مكتب نادي الأسير في طولكرم: "إن الأسير ناصر أبو حميد يعيش على أجهزة التنفس الاصطناعي في مستشفى برزلاي، بعد تدهور وضعه الصحي إثر إصابته بالتهاب جرثومي أتلف الرئة، ما يتطلب تدخلاً عاجلاً من كافة الجهات الرسمية والشعبية والدولية للضغط لإطلاق سراحه فوراً".وحذر من تدهور الوضع الصحي للأسير الطفل أمل نخلة، وهو مريض بمرض مزمن وتم تجديد أمر الاعتقال الإداري له للمرة الرابعة، حتى شهر أيار/ مايو المقبل، مشيراً أنه مضى على اعتقاله عام كامل، معتبراً أن هذا التجديد غير قانوني ويخالف القانون والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات حقوق الطفل، مشدداً على أنه آن الأوان أن يتوقف هذا الاعتقال والإفراج عن كافة الأسرى الإداريين، وفي مقدمتهم الطفل نخلة.