"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس





رام الله - دنيا الوطنعقدت الإدارة العامة للمنح والخدمات الطلابية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، اجتماعاً توجيهياً للطلبة الفلسطينيين المقبولين في المنح الدراسية لدرجة البكالوريوس للعام 2021؛ التي تقدمها الحكومة التونسية.ويأتي هذا الاجتماع استكمالاً لإجراءات قبول الطلبة في هذه المنح، بتسليمهم للوثائق المطلوبة وترتيب سفرهم بعد حصولهم على التأشيرة.ووُجهت للطلبة النصائح التي تسهل ظروف دراستهم الجامعية في البلد المستضيف وأيضاً آليات التواصل التي من شأنها تعزيز الصورة الإيجابية عن فلسطين وطلبتها؛ باعتبارهم سفراء لدولة فلسطين في تونس.من جهته، حث مدير عام المنح والخدمات الطلابية شادي الحلو الطلبة على نقل صورة إيجابية عن فلسطين، والجد والاجتهاد في سبيل الحصول على شهاداتهم الجامعية من البلد المستضيف، وذلك حتى يعودوا بالنفع على بلدهم فلسطين، كما وذكرهم بواجباتهم الإنسانية والوطنية والأخلاقية التي عليهم العمل بها.وأشار الحلو إلى أنه يجري التنسيق مع السفارة الفلسطينية في تونس لاستقبال الطلبة فور وصولهم، وتوجيههم لسكناتهم وأماكن دراستهم، متمنياً السلامة لهم خلال سفرهم وطوال فترة دراستهم؛ لا سيما في ظل جائحة كورونا التي ما زالت تجتاح دول العالم.