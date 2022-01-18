دولي

أردوغان يُعلق على أنباء استعداد روسيا لغزو أوكرانيا

أردوغان يُعلق على أنباء استعداد روسيا لغزو أوكرانيا
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
علّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على التقارير التي تحدثت عن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا، خاصة في ظل استمرار الحشد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية.

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي: "لا أرى هذه التقارير واقعية، ولكي تتخذ موسكو هذه الخطوة، عليها أن تعيد النظر في وضعها ووضع العالم بأسره".

وأشار أردوغان إلى أنه سيبحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مسألة التوتر بين روسيا وأوكرانيا، وفق ما نقل موقع (سبوتنيك بالعربي).

ويوم الأحد الماضي، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، إن: "موسكو ترى من الضروري الحفاظ على تواجدها العسكري قرب حدود أوكرانيا، في ظل تكثيف الناتو أنشطته المعادية في هذا البلد".

من جهته، أكد أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي، لنظيره الفرنسي، جان إيف لودريان، يوم الأحد الماضي، عزم الولايات المتحدة "الرد بقوة على أي عدوان روسي آخر محتمل ضد أوكرانيا".

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