رئيس لجنة الانتخابات يطلع القنصل البريطاني على جهود انجاز عملية الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر اليوم الثلاثاء، مع القنصل البريطاني العام لدى فلسطين السيدة ديان كورنر، بحضور نائب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات أشرف الشعيبي، والملحق السياسي والإعلامي في السفارة البريطانية السيدة ديزي اورجان.وأطلع ناصر، ممثلة بريطانيا خلال اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة بمدينة البيرة، على تفاصيل المرحلة الأولى من الانتخابات المحلية التي جرت في كانون أول الماضي، مشيراً إلى عمل اللجنة لعقد المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية المقرر الاقتراع فيها يوم 26 آذار المقبل في الضفة الغربية، لافتاً إلى الجهود التي بذلتها اللجنة مع كل الأطراف لمحاولة عقد الانتخابات المحلية في قطاع غزة، بحسب ما جاء على موقع اللجنة الالكتروني.وأشار رئيس اللجنة إلى انتهاء أولى مراحل العملية الانتخابية المتمثلة في تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض، وبدء التحضير لمرحلة الترشح، مبيناً أهم التحديات المحتملة في طريق العملية الانتخابية والمتعلقة باجرائها في قطاع غزة في وقت لاحق.من جانب آخر، أكد د. ناصر على أهمية الرقابة المحلية والدولية على الانتخابات للتأكد من نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، داعياً القنصلية البريطانية للمشاركة بالرقابة على الانتخابات المحلية.