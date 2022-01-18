شؤون فلسطينية

الرئاسة: الرئيس عباس يبذل جهودًا مكثفة للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد

الرئاسة: الرئيس عباس يبذل جهودًا مكثفة للإفراج عن الأسير ناصر أبو حميد
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة الفلسطينية، أن الرئيس محمود عباس يتابع وعن كثب الوضع الصحي للأسير المريض ناصر أبو حميد، الذي يعاني من وضع صحي حرج للغاية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت الرئاسة، أن الرئيس يبذل جهودا مكثفة مع الأطراف كافة ذات العلاقة للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، ويحمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن حياته.

وأكدت، ان الرئيس عباس يتلقى تقارير مفصلة من المسؤولين الفلسطينيين المتابعين لوضع الأسير أبو حميد الصحي، كما تلقى صباح اليوم تقريراً مفصلا من هيئة شؤون الأسرى والمحررين حول تطورات الوضع الصحي للأسير أبو حميد، حتى هذه اللحظة.

وطالب الرئيس، المنظمات الحقوقية والدولية والجهات ذات العلاقة بالتدخل العاجل، والضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن الأسير أبو حميد، والأسرى المرضى كافة.

وحيا أبو مازن الوقفات الشعبية التي ينظمها أبناء شعبنا باستمرار دعما وإسنادا للأسير أبو حميد، والتي تؤكد أن قضية الأسرى هي القضية المركزية للقيادة ولشعبنا الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث سير جنوب جنين

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث سير جنوب جنين

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

بالأسماء: الداخلية بغزة تنشر آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

مواطنون ينظمون وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى والإداريين بطولكرم

مواطنون ينظمون وقفة تضامنية مع الأسرى المرضى والإداريين بطولكرم

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الأطفال وحقوقهم ووقف الاعتقال الإداري

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الأطفال وحقوقهم ووقف الاعتقال الإداري

فصائل المقاومة الفلسطينية توجه رسالة تهديد للاحتلال بشأن الاعتداءات في النقب والشيخ جراح

فصائل المقاومة الفلسطينية توجه رسالة تهديد للاحتلال بشأن الاعتداءات في النقب والشيخ جراح

الاحتلال يهدم &#34;بركسًا&#34; غرب سلفيت

الاحتلال يهدم "بركسًا" غرب سلفيت

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس

رئيس لجنة الانتخابات يطلع القنصل البريطاني على جهود انجاز عملية الانتخابات المحلية

رئيس لجنة الانتخابات يطلع القنصل البريطاني على جهود انجاز عملية الانتخابات المحلية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث سير جنوب جنين

مصرع مواطن من قلقيلية في حادث سير جنوب جنين

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الأطفال وحقوقهم ووقف الاعتقال الإداري

الاتحاد الأوروبي يطالب بحماية الأطفال وحقوقهم ووقف الاعتقال الإداري

الاحتلال يهدم &#34;بركسًا&#34; غرب سلفيت

الاحتلال يهدم "بركسًا" غرب سلفيت

&#34;التعليم العالي&#34; تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس

"التعليم العالي" تعقد اجتماعاً توجيهياً للطلبة المقبولين في المنح الدراسية بتونس

ألاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد سليمان الهذالين في الخليل

ألاف المواطنين يشيعون جثمان الشهيد سليمان الهذالين في الخليل

الاحتلال يستولي على شاحنة ومعدات شرق رام الله

الاحتلال يستولي على شاحنة ومعدات شرق رام الله

مركز فلسطين: الأسرى في سجون الجنوب تجمدت أطرافهم نتيجة موجة البرد

مركز فلسطين: الأسرى في سجون الجنوب تجمدت أطرافهم نتيجة موجة البرد

الخارجية تحذر من مخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس

الخارجية تحذر من مخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس

منوعات

&#34;ربنا رزقني بأم ثانية&#34;.. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

"ربنا رزقني بأم ثانية".. حسن الرداد يوجه رسالة مؤثرة لدلال عبد العزيز

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

&#34;أحبها بالعقل والقلب&#34;.. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

"أحبها بالعقل والقلب".. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد

"التعاون الإسلامي" تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

(كان): نجل السيسي يزور إسرائيل على رأس وفد أمني

(كان): نجل السيسي يزور إسرائيل على رأس وفد أمني