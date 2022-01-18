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"التعاون الإسلامي" تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد

"التعاون الإسلامي" تعزي أفغانستان في ضحايا الزلزال الذي ضرب غرب البلاد
أثار الزلزال المدمر في أفغانستان
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، عن خالص تعازيه لأفغانستان في الضحايا الذين قضوا جراء الزلزال الذي ضرب غرب البلاد يوم 17 يناير 2022. 

كما قدم الأمين العام "أصدق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا من القتلى والمنكوبين، سائلا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن على المصابين بعاجل الشفاء وتمام العافية، وأن يحفظ أفغانستان وشعبها من كل سوء". 

ودعا الأمين العام حسين إبراهيم طه، المجتمع الدولي إلى الإسراع لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية الضرورية لشعب أفغانستان الذي يعاني أصلا من أوضاع إنسانية متدهورة وظروف أمنية هشة ومن تداعيات جائحة كورونا وفصل شتاء قاس على الفئات الهشة من أطفال ونساء وعجزة.

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