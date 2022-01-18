برلمان إندونيسيا يوافق على نقل العاصمة إلى جزيرة نائية

رام الله - دنيا الوطنأقر البرلمان الإندونيسي، اليوم الثلاثاء، قانوناً بشأن العاصمة الإدارية، والذي يمهد الطريق أمام أكبر أرخبيل في العالم لنقل العاصمة من جزيرة جاوة إلى جزيرة بورنيو.وأفادت وكالة (بلومبرج) للأنباء، بأنه وفقاً للقانون الجديد، سوف تبلغ المساحة الأساسية للعاصمة الجديدة (56180 هكتارا)، في مقاطعة كاليمانتان الشرقية.كما ينص القانون على أن العاصمة لها وضع إداري خاص يسمح لرئيس الجمهورية بتعيين حاكم لها، بموافقة مجلس النواب، مما يلغي الحاجة إلى إجراء انتخابات كانت غالبا تشوبها معارك سياسية شرسة.ويمنح القانون الجديد المشروع الذي تبلغ تكلفته 34 مليار دولار الأساس القانوني للمضي قدماً فيه قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في عام 2024.وستكون إندونيسيا، التي ظلت تبحث المسألة على مدار عقود، ثالث دولة في جنوب شرق أسيا تنقل عاصمتها.