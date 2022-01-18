فلسطين: أربعة وفيات و933 إصابة جديدة بـ(كورونا) خلال الـ24 ساعة الماضية

مي الكيلة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل أربع حالات وفاة و933 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) و263 حالة تعاف خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وقالوزيرة الصحة: "نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.5% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.4% ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات".وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 27، طوباس 26، نابلس 136، بيت لحم 190، رام الله والبيرة 212، الخليل 74، طولكرم 24، جنين 31، قلقيلية 7، سلفيت 6، أريحا والأغوار 23، قطاع غزة 177".وأضافت الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 10، طوباس 15، نابلس 15، بيت لحم 45، رام الله والبيرة 36، الخليل 32، طولكرم 8، جنين 17، قلقيلية 2، سلفيت 0، أريحا والأغوار 3، قطاع غزة 80".وسجلت حالة وفاة جنين، حالة في رام الله والبيرة، حالة في طوباس، حالة في طولكرم، نتيجة الإصابة بفيروس كورونا.ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 63 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام كورونا في المستشفيات في الضفة 102 مريضاً، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.