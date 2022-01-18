تشييع جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين في جنازة عسكرية

رام الله - دنيا الوطنشيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا، اليوم الثلاثاء، جثمان الشهيد المسن سليمان الهذالين (75 عاما)، بجنازة عسكرية وشعبية انطلقت من المستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إلى مسقط رأسه قرية أم الخير بمسافر يطا جنوبا.وكان المسن الهذالين استشهد، متأثراً بجروحه التي أصيب بها عند مدخل قرية أم الخير بمسافر يطا جنوب الخليل، بعد أن دعسته مركبة تابعة للاحتلال، في الخامس من الشهر الجاري.وانطلق موكب التشييع من أمام المستشفى، نحو منزل الشهيد، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم أدى المشيّعون صلاة الجنازة على جثمانه في أم الخير، ليحمل بعد ذلك على أكتاف محبيه وقد لف بالعلم الفلسطيني، قبل مواراته الثرى في مقبرة القرية.ورفع المشاركون في الموكب، الذي طاف عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدة يطا ومسافرها، العلم الفلسطيني، ورددوا هتافات مطالبه باستمرار المقاومة الشعبية انتصارا لأرواح الشهداء، ونصرة المسجد الأقصى، وأخرى منددة بالجرائم الإسرائيلية بحق الأطفال والنساء والشيوخ والمواطنين العزل.وأكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" صبري صيدم، استمرار المقاومة الشعبية، وان أبناء شعبنا سيبقون متجذرين بأراضيهم إلى أن يرحل الاحتلال ومستوطنوه، منوها إلى أن جنازة الشيخ الهذالين استفتاء شعبي يؤكد أهمية مواصلة المقاومة ومقارعة المحتل في كافة الميادين.