الأمين العام يؤكد على أهمية استمرار دعم الدول الأعضاء لأنشطة منظمة التعاون الإسلامي





‎وخاطب الأمين العام للمنظمة، السيد حسين إبراهيم طه، الجلسة الافتتاحية مشيرا إلى أن الاجتماع ينعقد في وقت لا يزال العالم بأسره يعاني من الآثار المتعددة لجائحة كورونا التي كشفت عن الكثير من أوجه الخلل الخطيرة، من بينها عدم كفاية الرعاية الصحية، والثغرات في الحماية الاجتماعية، وأوجه عدم مساواة جوهرية، وأوجه قصور هائلة في التمويل والتضامن العالمي.





‎واستعرض حسين طه في كلمته مختلف الانشطة التي تضطلع بها الأمانة العامة وأولوياتها وجهودها في التعاطي مع التحديات التي تواجه العالم الإسلامي، مؤكدا ضرورة استمرار دعم الدول للمنظمة لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها وتعزيز ظهورها على الساحة الدولية، كما شدد على تعزيز العمل الإسلامي المشترك لترسيخ روح التضامن.





وأعرب الأمين العام عن خالص امتنانه لجمهورية النيجر على رئاستها المميزة للدورة التاسعة والأربعين للجنة المالية الدائمة للمنظمة، كما تقدم بالتهنئة الحارة لجمهورية باكستان الإسلامية لتوليها رئاسة الدورة الخمسين للجنة المالية الدائمة.





‎وتقدم الأمين العام كذلك بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية، دولة المقر، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان، على الدعم المستمر لأنشطة المنظمة.











رام الله - دنيا الوطنبدأت اليوم 18 يناير 2022 بمقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بجدة أعمال الدورة الخمسين للجنة المالية الدائمة للمنظمة، والتي من المقرر أن ستستمر لمدة ثلاثة أيام.