لجنة المتابعة بأراضي 48 تؤكد استمرار التظاهرات المنددة باعتداءات الشرطة الإسرائيلية
قال منصور دهامشة، سكرتير لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48، إن الفعاليات ستتواصل خلال الأسبوع الجاري اسنادا لأهالي النقب والقرى المجاورة، وتنديداً باعتداءات الشرطة الإسرائيلية العنصرية.
وأضاف دهامشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "أن هذه الفعاليات ستتوج نهاية الأسبوع بوقفات احتجاجية من أجل الدفاع عن أبناء شعبنا من التهجير والاعتقال التعسفي للمتظاهرين المنددين بالسياسات الإسرائيلية العنصرية بحق أهالي النقب".
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