لجنة المتابعة بأراضي 48 تؤكد استمرار التظاهرات المنددة باعتداءات الشرطة الإسرائيلية





وأضاف دهامشة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء: "أن هذه الفعاليات ستتوج نهاية الأسبوع بوقفات احتجاجية من أجل الدفاع عن أبناء شعبنا من التهجير والاعتقال التعسفي للمتظاهرين المنددين بالسياسات الإسرائيلية العنصرية بحق أهالي النقب".









رام الله - دنيا الوطنقال منصور دهامشة، سكرتير لجنة المتابعة العليا في أراضي عام 48، إن الفعاليات ستتواصل خلال الأسبوع الجاري اسنادا لأهالي النقب والقرى المجاورة، وتنديداً باعتداءات الشرطة الإسرائيلية العنصرية.