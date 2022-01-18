نادي الأسير: تحسن طفيف على الحالة الصحية للأسير أبو حميد

قدورة فارس

صباح اليوم الثلاثاء،

رام الله - دنيا الوطنأكدرئيس نادي الأسير،أن تحسناً طفيفاً طرأ على الوضع الصحي للأسير المريض بالسرطان ناصر أبو حميد رغم شح المعلومات الواردة حول ذلك من قبل إدارة سجون الاحتلال، مبيناً أن عودة رئتيه للعمل بالشكل المطلوب يحتاج إلى وقت طويل.وطالب فارس في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، بضرورة إطلاق سراح الأسير أبو حميد لخطورة حالته الصحية كون مرضه وصل مرحلة خطيرة وحرجة، تستدعي تلقيه العلاج المطلوب والدائم في الخارج، مشيراً إلى أن إعادته للمعتقل ستعيد حالته إلى ذات الخطورة البالغة.