الشرطة تكشف ملابسات سطو على منزل سيدة مسنة في جنين

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة ملابسات سطو مسلح على منزل سيدة مسنة في إحدى بلدات محافظة جنين.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة: "أن سيدة مسنة تقدمت بشكوى حول تعرضها للسرقة والترويع وتهديدها بسلاح ناري وسرقة مبلغ مالي منها بعد قيام مجهولين بالدخول لمنزلها وحجز حريتها داخل غرفة فيه".وقالت: "وبالبحث والتحري تم حصر الإشتباه بشخص والقبض عليه وبسماع إفادته أفاد بقيامه بعملية السطو وحجز حرية المسنة".وأكدت الشرطة التحفظ على المشتبه فيه وضبط السلاح الناري المستخدم في عملية السطو، والمبلغ المالي لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.