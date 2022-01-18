مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في محافظة طوباس

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمجد غانم، أمين عام مجلس الوزراء الفلسطيني أن الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستكون في محافظة طوباس للاجتماع مع فعاليات المحافظة والاطلاع على احتياجات الأهالي هناك لتعزيز ودعم صمودهم.وأكد غانم في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الثلاثاء، أن "ملف انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خاصة في القدس المحتلة، بند حاضر دائماً على طاولة الحكومة من حيث التوثيق والمتابعة على المستوى الدولي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع حكومة الاحتلال".وأوضح غانم أن قرار إنشاء وحدة متخصصة يأتي لمعالجة صافي الإقراض وهي الديون المدفوعة للجانب الإسرائيلي عن المياه والكهرباء، حيث بلغ صافي الإقراض أكثر من خمسة مليارات شيكل، مضيفاً أن "الحكومة تسعى للتوصل إلى نتيجة لحل هذه المشكلة بشأن المديونات بين الحكومة والهيئات المحلية عبر الضرائب التي تجنيها الحكومة لصالح هذه الهيئات".وأشار غانم أن "هذه الوحدة تشمل طواقم ذات كفاءة من الوزارات كافة، للمتابعة الميدانية والعمل مع جهات الاختصاص للتأكد من مستوى التقدم في تنفيذ القرارات التي يتخذها مجلس الوزراء وضرورة الالتزام بها".