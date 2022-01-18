الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال ونيل الشعب حريته الكاملة

محمود الهباش

رام الله - دنيا الوطنأكدقاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، اليوم الثلاثاء، على أن منظومة العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال عن دولة فلسطين، ونيل الشعب حريته الكاملة في دولته المستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس الشريف.وجاء ذلك، خلال كلمةٍ له في افتتاح اجتماع مجلس إدارة برنامج (سواسية 2)، وبدعم قطاع العدالة في دولة فلسطين، بحضور قادة ورؤساء مؤسسات قطاع العدالة في دولة فلسطين، وممثلين عن البرنامج المشترك والمنظمات والدول المانحة للبرنامج.وأشار إلى أن دولة الاحتلال تسعى بكل الطرق لتقويض مؤسسات الدولة الفلسطينية، ومنعها من القيام برسالتها في كافة مناطق الدولة الفلسطينية، خاصة في المناطق المصنفة ج.وبهذا الصدد، أوضح أن سلطات الاحتلال تعمل جاهدة وبكل الطرق لوضع العراقيل ومنع المؤسسات الفلسطينية من أداء مهامها بالشكل الكامل في تلك المناطق، من خلال الحواجز التي تفصل بين المدن والقرى.وقال الهباش: "الدولة الفلسطينية بمؤسساتها وبجهود أبناء شعبنا قادمة لا محالة، والاحتلال إلى زوال، مؤكداً أن مؤسسات دولة فلسطين ماضية على طريق النهضة والتطور وعلى أسس واضحة يحكمها سيادة القانون، ورسالتها تقديم الخدمة الأفضل للمواطن الفلسطيني الذي يعاني من ظلم الاحتلال، والاستيطان".وقدّم الهباش شكره لجميع الشركاء والمانحين الذين يعملون مع مؤسسات قطاع العدالة جنباً إلى جنب نحو تطوير أداء هذا القطاع الهام الذي يحمي القانون ويفرض سيادته، مطالباً المانحين والداعمين لدولة فلسطين بممارسة الضغوط الحقيقية على دولة الاحتلال لوقف الهجمة الشرسة والممنهجة بحق أبناء شعبنا وممتلكاتهم.