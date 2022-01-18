منظمة تحذر من استخدام المغرب لطائرات اسرائيلية مسيرة لقصف مواقع للجيش الصحراوي





رام الله - دنيا الوطنحذر تقرير لمنظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا من استخدام المغرب لطائرات اسرائيلية مسيرة لقصف مواقع بالصحراء الغربية وقصف الجيش الصحراوي أو استهداف قيادات الجيش الصحراوي من خلال الطائرات الاسرائيلية المسيرة التي حصلت عليها المملكة المغربية.و أشار المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي إلى أن المغرب قد تستهدف قيادات الجيش الصحراوي أو مواقع عسكرية بالصحراء الغربية بالطائرات الاسرائيلية المسيرة.وكانت عناصر جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد قصفت مواقع مغربية مؤخرا في اطار الكفاح المسلحة لابناء الجمهورية الصحراوية.