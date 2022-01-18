العمادي يصل قطاع غزة وسيلتقي مسؤولين إسرائيليين قبل لقاء قيادة (حماس)





ووفق إذاعة (كان) الإسرائيلية، سيتوجه العمادي إلى قطاع غزة فور زيارته لإسرائيل، لمناقشة ملف التهدئة والمعونات الإغاثية والمشاريع القطرية والدولية المنتظرة في القطاع.





كما تفيد مصادر أيضًا، أنه من المتوقع أن يغادر العمادي قطاع غزة ويعود إليها عدة مرات في إطار محادثات مع مسؤولين إسرائيليين كبار، وأنه من المتوقع أن يبقى في قطاع غزة إجمالًا لنحو أسبوع.

رام الله - دنيا الوطنمن المنتظر أن يصل السفير القطري محمد العمادي، اليوم الثلاثاء، إلى إسرائيل، حيث سيلتقي بكبار المسؤولين الإسرائيليين.