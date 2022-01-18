شؤون فلسطينية

(حماس): اعتقال ممثل العلاقات الوطنية بحركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة

(حماس): اعتقال ممثل العلاقات الوطنية بحركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة
فرحان علقم الممثل العلاقات الوطنية في حركة (حماس) بالضفة
رام الله - دنيا الوطن
قالت دائرة العلاقات الوطنية في حركة (حماس) بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء،إن اعتقال قوات الاحتلال لممثل العلاقات الوطنية في حركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة، تأتي في سياق محاولات الاحتلال الحثيثة لتقويض أي جهد هادف لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف والتنسيق بين الفصائل والنخب في الضفة الغربية.

وأضافت حركة (حماس): "هذه الجريمة العنصرية لن تثنينا أبداً عن مواصلة جهودنا الرامية لضمان تكتل كافة الفصائل والنخب والجماهير في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، فلقد أثبتت التجارب السابقة أن كل محاولات الاحتلال لتغييب رموز الشعب الفلسطيني وقياداته باءت بالفشل، فنحن متجذرون في هذه الأرض متمسكون بها، لن نتخلى عنها، ولن تتخلى عنا".

وتابعت: "استهداف الاحتلال للعمل الوطني بالضفة الغربية دليل على أهميته وضرورته، ما يدفعنا للتأكيد على وجوب تعزيز الفعل الوطني الوحدوي، وتكثيف التواصل الفصائلي لتطوير قدرات جماهيرنا وأبطالنا على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".

أخبار ذات صلة

لجنة المتابعة بأراضي 48 تؤكد استمرار التظاهرات المنددة باعتداءات الشرطة الإسرائيلية

لجنة المتابعة بأراضي 48 تؤكد استمرار التظاهرات المنددة باعتداءات الشرطة الإسرائيلية

نادي الأسير: تحسن طفيف على الحالة الصحية للأسير أبو حميد

نادي الأسير: تحسن طفيف على الحالة الصحية للأسير أبو حميد

الخارجيـة تحذر من ابعاد ومخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس

الخارجيـة تحذر من ابعاد ومخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس

الشرطة تكشف ملابسات سطو على منزل سيدة مسنة في جنين

الشرطة تكشف ملابسات سطو على منزل سيدة مسنة في جنين

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في محافظة طوباس

مجلس الوزراء يعقد جلسته المقبلة في محافظة طوباس

تيسير خالد: الشيخ سليمان الهذالين نموذج صمود ومقاومة في وجه عدو غاشم

تيسير خالد: الشيخ سليمان الهذالين نموذج صمود ومقاومة في وجه عدو غاشم

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال ونيل الشعب حريته الكاملة

الهباش: العدالة لن تتحقق إلا بزوال الاحتلال ونيل الشعب حريته الكاملة

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس

"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين بالقدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الخارجيـة تحذر من ابعاد ومخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس

الخارجيـة تحذر من ابعاد ومخاطر اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه جنوب وشمال غرب نابلس

الشرطة تكشف ملابسات سطو على منزل سيدة مسنة في جنين

الشرطة تكشف ملابسات سطو على منزل سيدة مسنة في جنين

تيسير خالد: الشيخ سليمان الهذالين نموذج صمود ومقاومة في وجه عدو غاشم

تيسير خالد: الشيخ سليمان الهذالين نموذج صمود ومقاومة في وجه عدو غاشم

(حماس): اعتقال ممثل العلاقات الوطنية بحركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة

(حماس): اعتقال ممثل العلاقات الوطنية بحركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال

الاحتلال يعتقل طالبًا جامعيًا من قباطية على حاجز عسكري

الاحتلال يعتقل طالبًا جامعيًا من قباطية على حاجز عسكري

الاحتلال يهدم غرفة زراعية شرق قلقيلية

الاحتلال يهدم غرفة زراعية شرق قلقيلية

بحر يدين جريمة الاعتداء على سليمان الهذالين

بحر يدين جريمة الاعتداء على سليمان الهذالين

منوعات

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

&#34;أحبها بالعقل والقلب&#34;.. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

"أحبها بالعقل والقلب".. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

عربي

&#34;التعاون الإسلامي&#34; تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

"التعاون الإسلامي" تدين محاولات التهجير القسري للفلسطينيين في القدس

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

السعودية تسجل ارتفاعاً قياسياً بأعداد الإصابات بـ(كورونا)

شاهد: انزلاق سيارات واصطدامها ببعضها البعض بفعل الجليد بلبنان

شاهد: انزلاق سيارات واصطدامها ببعضها البعض بفعل الجليد بلبنان

العراق: متحور (أوميكرون) دخل مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد

العراق: متحور (أوميكرون) دخل مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد