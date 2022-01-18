(حماس): اعتقال ممثل العلاقات الوطنية بحركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة





رام الله - دنيا الوطنقالت دائرة العلاقات الوطنية في حركة (حماس) بالضفة الغربية، اليوم الثلاثاء،إن اعتقال قوات الاحتلال لممثل العلاقات الوطنية في حركة (حماس) بالضفة فرحان علقم جريمة جديدة، تأتي في سياق محاولات الاحتلال الحثيثة لتقويض أي جهد هادف لتعزيز الوحدة الوطنية والتكاتف والتنسيق بين الفصائل والنخب في الضفة الغربية.وأضافت حركة (حماس): "هذه الجريمة العنصرية لن تثنينا أبداً عن مواصلة جهودنا الرامية لضمان تكتل كافة الفصائل والنخب والجماهير في مواجهة جرائم الاحتلال ومستوطنيه، فلقد أثبتت التجارب السابقة أن كل محاولات الاحتلال لتغييب رموز الشعب الفلسطيني وقياداته باءت بالفشل، فنحن متجذرون في هذه الأرض متمسكون بها، لن نتخلى عنها، ولن تتخلى عنا".وتابعت: "استهداف الاحتلال للعمل الوطني بالضفة الغربية دليل على أهميته وضرورته، ما يدفعنا للتأكيد على وجوب تعزيز الفعل الوطني الوحدوي، وتكثيف التواصل الفصائلي لتطوير قدرات جماهيرنا وأبطالنا على مواجهة الاحتلال ومستوطنيه".