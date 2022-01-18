عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال



وتصديًا لاقتحامات المستوطنين، يحيي آلاف الفلسطينيون من القدس والضفة الغربية والداخل المحتل صلاة “الفجر العظيم”

يوم الجمعة، في ظل تواصل الدعوات لشد الرحال إلى المسجد والرباط فيه.



وتعرض المسجد الأقصى لانتهاكات عدة خلال عام 2021، سواءً أثناء الاقتحامات اليومية التي نفذتها جماعات المستوطنين

بحماية مشددة من قوات الاحتلال، أو ما حصل في شهر رمضان المبارك من اعتداءات واقتحامات شنّتها القوات الخاصة، وبلغ عدد المقتحمين للمسجد الأقصى العام الماضي 34 ألفًا و562 مستوطنًا مقارنةً مع 19 ألفاً عام 2020 وقرابة 30 ألفا

في عام 2019.



رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين، صباح اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي، وأفادت مصادر مقدسية أن 44 مستوطنًا بينهم طلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكلمجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.وتجري الاقتحامات عادةً على دفعتين؛ الأولى في الفترة الصباحية والثانية بعد صلاة الظهر، بتسهيلات ومرافقة من قواتالاحتلال، وفي الوقت الذي تسهل فيه قوات الاحتلال اقتحامات المستوطنين، تلاحق المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى بالاعتقال والإبعاد عنه.وتتوسّع أطماع المستوطنين ومن ورائهم مؤسسات الاحتلال الرسمية يومًا بعد آخر في المسجد الأقصى المبارك بهدف تحويلهإلى مكان مقدس مزعوم لهم، وليس آخرها عبر قرار إدراجه ضمن الرحلات المدرسية لليهود.