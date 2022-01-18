بحر يدين جريمة الاعتداء على سليمان الهذالين

رام الله - دنيا الوطنهاتف أحمد بحر رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، صباح اليوم الشيخ إبراهيم الهذالين، لتعزيته بوفاة شقيقه الشهيد سليمان الهذالين "شيخ الأرض" أثناء تشيع جثمانه في محافظة الخليل، والذي استشهد متأثرًا بجروح خطيرة أُصِيب بها في الخامس من يناير الجاري.وقال بحر: "إن الهذالين هو أيقونة النضال والمقاومة الشعبية الفلسطينية، وأن هذه الدماء الزكية التي سالت دفاعا عن الشعب الفلسطيني والقضية الوطنية هي دماء غالية".وأدان إعدام الشيخ الهذالين بعدما تعمّدت شرطة الاحتلال دهسه أثناء دفاعه عن أرضه، مشيراُ إلى أن هذه الجريمة تضاف لسلسلة جرائم الإعدامات الميدانية التي تنفذها قوات الاحتلال ضد شعبنا، وأبرق بحر بالتحية لأهلنا بالضفة المحتلةوخاصة محافظة الخليل.