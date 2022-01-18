(كان): نجل السيسي يزور إسرائيل على رأس وفد أمني

رام الله - دنيا الوطنقالت إذاعة (كان)، اليوم الثلاثاء، إن محمود السيسي نجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي زار إسرائيل، أمس الأول، على رأس وفد أمني.وأضافت الإذاعة الإسرائيلية، أن السيسي والوفد المرافق له اجتماع مع مسؤولين أمنيين إسرائيليين، معنيين بعدد من الملفات المشتركة بين البلدين.وأوضحت، أن نجل السيسي الذي يحظى بنفوذ واسع داخل الجهاز السيادي المصري بات بمثابة الرجل الأول في الإشراف على ملف العلاقات مع إسرائيل، في أعقاب تكليف اللواء أيمن بديع برئاسة اللجنة المعنية بالملف الليبي.وتابعت: "لم تكن هذه هي الزيارة الأولى التي يسافر فيها محمود السيسي إلى إسرائيل، بل وصل أكثر من مرة في مهمة عمل رسمية".