شؤون فلسطينية

عطون: ندعو لوقفة جادة لردع الاحتلال عن مشاريعه التهويدية بالقدس

عطون: ندعو لوقفة جادة لردع الاحتلال عن مشاريعه التهويدية بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
دعا القيادي في حركة حماس، أحمد عطون، اليوم الثلاثاء، إلى وقفة إسلامية وفلسطينية وعربية جادة وحقيقة لردع الاحتلال الإسرائيلي ومنعه من تنفيذ مشاريعه التهويدية بحق مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك.

وحذر عطون من خطورة خطة حكومة الاحتلال التي وافقت عليها يوم الأحد بقيمة 110 ملايين شيكل (35 مليون دولار)، لتحديث البنية التحتية وتشجيع الاقتحامات اليهودية الاستيطانية للحائط الغربي للمسجد الأقصى المبارك "حائط البراق".

وقال عطون، إنه إن لم تكن هناك وقفة جادة وحقيقية فإن الاحتلال سيمضي بإجراءاته غير آبه بعبارات التهديد والاستنكار.

وأضاف: "نحن كأمة عربية وإسلامية (أنظمة رسمية وشعوب) لدينا من بطاقات الضغط الكثير إذا ما تم استثمارها لمنع وردع الاحتلال عن الاستمرار بهذه العنجهية وفرض الوقائع على الأرض بحق القدس ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

وتابع: "يجب على الأمة بكل مكوناتها الرسمية والشعبية والمؤسساتية والبرلمانية والإعلامية، أن تسلط الضوء على جرائم التهويد وفضح الاحتلال وملاحقته على جرائمه"، مشددا على أن هذه المقدسات ليست حكرا على الفلسطينيين وحدهم بل لكل العرب والمسلمين، وهي جزء من تاريخ وثقافة وهوية الأمة وتراثها.

كما شدد عطون على ضرورة تعزيز صمود المواطنين المقدسيين على الأرض للتصدي لمشاريع الاحتلال، التي تأتي ضمن حلقات فرض الأمر الواقع بحق المدينة وتحقيق حلم بناء "الهيكل" المزعوم على أنقاض المسجد الأقصى.

ولفت الانتباه إلى أن مؤسسة الاحتلال ترى أن الوقت مناسب لها لفرض أكبر كم من الوقائع على الأرض لتغيير معالم القدس وفرض الرواية التهويدية، في ظل الواقع العربي والفلسطيني والإسلامي المنشغل بقضايا جانبية كثيرة.

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