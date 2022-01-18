الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من الخليل

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل في الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية للوكالة الفلسطينية الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال اقتحمت الخليل، واعتقلت الشاب رضوان عبد الله أبو داوود، كما اعتقلت من بلدة الشيوخ المواطن سلامة عبد موسى الوراسنة (57) عاماً، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.وذكر الناشط الإعلامي في بلدة بيت أمر شمال الخليل محمد عوض، أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت رئيس البلدية السابق فرحان موسى حسين علقم (57) عاماً.كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات السموع وسعير وحلحول، وعلى مدخل المدينة الشمالي والجنوبي الحرايق، وعلى مدخل مخيم الفوار، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة مرورهم.