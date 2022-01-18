سلطة المياه بغزة تطالب بإيجاد حل عاجل لأزمة المياه في القطاع

رام الله - دنيا الوطنوجهت سلطة البيئة والمياه بغزة، اليوم الثلاثاء، نداء استغاثة حول أزمة المياه في قطاع غزة، مطالبةً بإيجاد حل عاجل لأزمة المياه في قطاع غزة.وطالبت سلطة المياة خلال مؤتمر صحفي المجتمع الدولي بسرعة التحرك لرفع الحصار وإدخال المعدات الخاصة لحل أزمة المياه، بضرورة سرعة حل أزمة المياه المتراكمة منذ سنين.ودعت للعمل على توفير تمويل من أجل إعادة إعمار البنى التحتية في القطاع، مؤكدةً على ضرورة الضغط على الاحتلال ومنعه من الاستيلاء على المياه الفلسطينية.