عائلة صالحية نموذج مقاوم في "الشيخ جراح"



وشدد صالحية على رسالته للفلسطينيين المهددة منازلهم بالهدم بأن لا يخرجوا من منازلهم، وأن يموتوا بكرامة على أن يخرجوا

منها، وأوضح صالحية أن الاحتلال هدم 5 محال تابعة للعائلة، مؤكدا أن ما يحدث في مدينة القدس المحتلة تطهير عرقي.



ولفت صالحية إلى أنه يسكن في منزل عائلة صالحية المهدد بالهدم في حي الشيخ جراح 17 فردا، وأن المساحة التي يقطنها تستفيد منها 22 عائلة، وأن الاحتلال يريد تهجيرهم من أرضهم كبداية لمشروع استيطاني واسع في الشيخ جراح.



ورفض صالحية ‏القبول بالتهجير مرةً أخرى، حيث ‏هجر الاحتلال العائلة من قرية عين كارم في نكبة عام 1948م والآن يريد طردها من جديد.



وناشد عضو لجنة المتابعة في بلدة العيسوية الناشط المقدسي محمد أبو الحمص المقدسيين والشخصيات الوطنية والاعتبارية في القدس ورام الله للحضور إلى منزل عائلة صالحية والوقوف إلى جانبها.



وأوضح أبو الحمص قائلا: "نحن أمام تطورات خطيرة جداً قد يرتقي فيها شهداء في حال نفذ أبناء عائلة صالحية تهديدهم بتفجير

أنفسهم بأسطوانات الغاز".



وبدوره، أكد الباحث في جمعية الدراسات العربية مازن الجعبري على أن نوايا الاحتلال لا زالت تهدف إلى إخلاء أهالي حي الشيخ

جراح من منازلهم، من أجل تنفيذ مشروع استيطاني في الحي، وبيّن الجعبري أن هذه المحاولة تهدف إلى فحص ردة الفعل في الشارع الفلسطيني ولدى العائلات المقدسية.



ولافتا إلى أنه إذا تم إخلاء عائلة صالحية من منزلها، فذلك سيكون مقدمة للعودة إلى قضية تهجير أهالي الشيخ جراح وتشريدهم

المُجمد حالياً بسبب صمود الأهالي والضغوط السياسية على حكومة الاحتلال.



وقال الجعبري: "إن موقف عائلة صالحية بتهديدها بحرق منزلها هو محاولة للتشبث في حقوقها، ورفضها للتهجير للمرة"، وشدد الجعبري على أن الخطوة التي قامت بها عائلة صالحية مبررة ومفهومة؛ لأن صمود الأهالي بأشكالٍ مختلفة في بعض الأحيان ينجح في تجميد قرار الإخلاء.



ومؤكدا أن "ما قامت به العائلة شكل من أشكال النضال، وسيمنح روح مقاومة لكل شخص معرض للإخلاء في مدينة القدس".



وفيما قال الناشط المقدسي ياسين صبيح إن ما قام به صالحية موقف حقًا يحتذى به، موقف "جدع"، فهو يدافع عن مصدر رزقه

وبيته، ورأى صبيح أن هذا الأمر فيه مسؤولية كبيرة على أصحاب المنازل المهددة بالهدم أو الإخلاء، وكأنهم هم فقط من عليهم التصدي للاحتلال.



وأوضح صبيح أن الحاجة ملحة اليوم إلى التحرك من قبل الحراكات الشبابية والفصائل والقوى الوطنية ومنظمات العمل الوطني لإصدار موقف لمواجهة آليات السيطرة والتهجير المستمر من قبل الاحتلال.



رام الله - دنيا الوطنتحصنت عائلة صالحية بمنزلها في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة، وقاومت تهديدات الاحتلال الإسرائيلي بهدمه ومصادرته، في ثبات وصمود أمام سياسة التهجير والهدم والتهويد.وأن عشرات المتضامنين واصلوا رباطهم أمام منزل عائلة صالحية رغم البرد القارس، الليلة الماضية ويوم أمس، بعد هدم الاحتلال منشآت بجانب المنزل الذي هدد أصحابه بإحراقه وتفجيره في حال حاولت قوات الاحتلال هدمه.وأكد صاحب البيت المهدد بالهدم في الشيخ جراح محمود صالحية على أنهم لن يخرجوا من منزلهم، تحت أي ظرف، والاحتلال خائف من اقتحام منزلنا، وأضاف صالحية إذا حاول الاحتلال إخلاء منزلنا سأقوم بحرقه، ولم يعد لدينا ما نخسره.