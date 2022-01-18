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العراق: متحور (أوميكرون) دخل مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد

العراق: متحور (أوميكرون) دخل مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن دخول متحور  (أوميكرون) مرحلة ذروة الانتشار في البلاد،مشيرة إلى أن سلالة (أوميكرون) هي مشابهة للسلالات السابقة، لكنها تتميز بسرعة انتشارها.

وقال هيثم العبيدي، مدير تعزيز الصحة في الوزارة: "إن (أوميكرون) دخل في مرحلة ذروة الانتشار كونه عبارة عن سلالة و متحور جديد".

وأضاف العبيدي، لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "سلالة (أوميكرون) هي مشابهة للسلالات السابقة، لكنها تتميز بسرعة انتشارها وتعد مقلقة بسبب ارتفاع الإصابات بشكل كبير في وقت قصير؛ الأمر الذي سيسبب ضغوطات على الموارد سواء الأدوية والمستشفيات".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد أعلنت، أمس الاثنين، تسجيل 4466 إصابة جديدة بـ(كورونا)، مقابل تماثل 582 حالة للتعافي، مع تسجيل خمس حالات وفاة بالفيروس.

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