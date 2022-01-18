الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي





رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدرسة دير نظام الأساسية شمال مدينة رام الله، واعتقلت طالبين واعتدت علىالهيئة التدريسية، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين رامز محمد التميمي، وأحمد عبد الغني التميمي، من داخل غرفة الصف بالمدرسة، واعتدت على الهيئة التدريسية التي حاولت التصدي لهم.وأشارت إلى وجود آثار دماء خلال اقتحام قوات الاحتلال لأحد الصفوف في المدرسة واعتقال الطالبين، وكانت قد اعتقلت قوات الاحتلال الشبان عنتر إياد حامد، محمد حماد، إسماعيل سراج، مصطفى عطشة، من بلدة سلواد شرق رام الله.وكما واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر القيادي أمين عرمان من بلدة عين يبرود، والشاب محمد حسن مفرح من مدينة رام الله، وتواصل قوات الاحتلال انتهاكاتها بحق المدارس بالضفة الغربية وملاحقة الطلبة والاعتداء عليهم، واستهداف المسيرة التعليمية وتعطيلها.ورصد المكتب الإعلامي لحركة حماس في الضفة الغربية في تقريره السنوي لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة والقدس المحتلة (34017) انتهاكا ارتكبتها قوات الاحتلال والمستوطنين.ووثق التقرير استشهاد (94) مواطنًا، وإصابة (11092) آخرين، واعتقال (5286) مواطنًا، وأوضح أنَّ عدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس بلغت (4084) اقتحاما، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (4210) حواجز.