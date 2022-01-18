السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الشرطة السودانية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل سبعة مواطنين، وإصابة 50 من منسوبي الشرطة و22 من المواطنين بإصابات متفاوتة، خلال احتجاجات التي شهدتها الخرطوم، أمس.وقالت الشرطة في بيان، أن "الشرطة وضعت خطة لتأمين المواكب التي خرجت في العاصمة خرطوم أمس، وقد ناشدت قوات الشرطة قيادات الحراك للجلوس والتنسيق ولم تجد الدعوة الإستجابة، بل قوبل ذلك بعداء مستحكم ومواجهات اتسمت بالعنف المنظم، واستخدام المولوتوف وتكتيك أشبه بالعسكري نتج عنها إصابات وقتل وطعن في وضح النهار".وأضافت: "تمركزت تجمعات المتظاهرين بمنطقة شروني وبري بالخرطوم وشارع المعونة ببحري وشارع الأربعين بامدرمان، وقد تعاملت معها قوات الشرطة بأقل قدر من القوة القانونية خاصة محاولات التعدي علي أقسام الشرطة والقوات بأماكن التجمعات وذلك باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه".ويوم أمس الاثنين، تظاهر عشرات الأطباء السودانيين في الخرطوم، للتنديد بتعرض كوادر طبية للعنف خلال مسيرات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتجمع الأطباء وهم يرتدون زيهم الأبيض ويحملون صوراً لزملائهم الذين يقولون إنهم قتلوا في التظاهرات.