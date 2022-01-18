الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من الفلسطينيين في النقب المحتل في داخل الأراضي المحتلة منذ العام 1948، وأفاد مكتب إعلام الأسرى، أن حملة الاعتقالات طالت 41 فلسطينيًا بينهمقاصرون.وتضاف أعداد المعتقلين إلى نحو 130 فلسطينيا اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال اليومين الماضيين وسط اندلاع مواجهات فيالنقب قبل نحو أسبوع، كرد على قرارها بدء تشجير أراض خاصة بفلسطينيي النقب، الأمر الذي عد محاولة لسرقة أراضيهم، وسط تضامن شعبي واسع.ونظم نشطاء وفعاليات شعبية، يوم الأحد، عددا من الوقفات الإسنادية في الداخل الفلسطيني المحتل نصرة لأهالي النقب،مشددين على أن النضال مستمر وأن الوجود على الأرض مقاومة.كذلك دعت الحراكات الشبابية لأوسع مشاركة حاشدة في "الفجر العظيم" يوم الجمعة المقبلة، نصرة لأهلنا الصامدين في النقبالمحتل ودعمًا لعائلة الصالحية في حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة.واستنفرت الحراكات الشبابية الأهالي في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل المحتل لأوسع مشاركة في الفجر العظيموالتي حملت عنوان "النقب الثائر".وقالت في دعوتها إن الجمعة القادمة تأتي: "نصرة لأهلنا الصامدين في النقب المحتل، الذين يدوسون مخططات التهجير بسنابك خيلهم وعزائم رجالهم ونسائهم، ودعما وتقديرا لعائلة صالحية التي خطّت نهجا مباركا في التصدي لسياسات التهجير وهدم المنازل في الشيخ جراح والقدس المحتلة".