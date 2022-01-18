زلزالان يضربان غرب أفغانستان ويخلفان 26 قتيلاً





رام الله - دنيا الوطنضرب زلزالان ولاية بادغيس في غرب أفغانستان على طول الحدود مع تركمانستان، أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً وإصابة آخرين، إضافة لتدمير مئات المنازل وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا في تلك الولاية الجبلية التي تتعرض أيضا لأمطار غزيرة.وقال محمد سرواري، الناطق باسم ولاية بادغيس باز: "إن 5 نساء و4 أطفال من بين الأشخاص الـ26 الذين قتلوا في الزلزال"، مبيناً أن أربعة آخرين أصيبوا، وأن عشرات المنازل دمّرت في الزلازل الذي أثار ذعر السكان، ودفعهم إلى الفرار، وفق (الجزيرة نت).من جهته، أكد الملا جنان صاعقي، رئيس مركز عمليات الطوارئ في وزارة الدولة لشؤون الطوارئ، عدد القتلى، وقال: "إن أكثر من 700 منزل لحقت بها أضرار أو دمّرت بسبب الزلزال"، مشيراً إلى احتمال زيادة عدد الضحايا خصوصاً أن بادغيس مقاطعة جبلية تتعرض أيضاً لأمطار غزيرة هذه الأيام.وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية زلزالاً بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في الساعة الثانية بعد الظهر، وآخر قوته 4.9 درجات في الساعة الرابعة مساء، بالتوقيت المحلي لأفغانستان، وضرب الزلزالان 41 كيلومترا شرقاً و50 كيلومترا جنوب شرق قلعة ناو، عاصمة ولاية بادغيس.وغالبا ما تضرب زلازل شمال أفغانستان خصوصاً محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وتلحق الهزات الأرضية أضراراً بالمباني والمنازل في أفغانستان أحد أكثر دول العالم فقراً.