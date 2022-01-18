دولي

زلزالان يضربان غرب أفغانستان ويخلفان 26 قتيلاً

زلزالان يضربان غرب أفغانستان ويخلفان 26 قتيلاً
رام الله - دنيا الوطن
ضرب زلزالان ولاية بادغيس في غرب أفغانستان على طول الحدود مع تركمانستان، أمس الاثنين، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 26 شخصاً وإصابة آخرين، إضافة لتدمير مئات المنازل وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا في تلك الولاية الجبلية التي تتعرض أيضا لأمطار غزيرة.

وقال محمد سرواري، الناطق باسم ولاية بادغيس باز: "إن 5 نساء و4 أطفال من بين الأشخاص الـ26 الذين قتلوا في الزلزال"، مبيناً أن أربعة آخرين أصيبوا، وأن عشرات المنازل دمّرت في الزلازل الذي أثار ذعر السكان، ودفعهم إلى الفرار، وفق (الجزيرة نت).

من جهته، أكد الملا جنان صاعقي، رئيس مركز عمليات الطوارئ في وزارة الدولة لشؤون الطوارئ، عدد القتلى، وقال: "إن أكثر من 700 منزل لحقت بها أضرار أو دمّرت بسبب الزلزال"، مشيراً إلى احتمال زيادة عدد الضحايا خصوصاً أن بادغيس مقاطعة جبلية تتعرض أيضاً لأمطار غزيرة هذه الأيام.

وسجلت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية زلزالاً بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر في الساعة الثانية بعد الظهر، وآخر قوته 4.9 درجات في الساعة الرابعة مساء، بالتوقيت المحلي لأفغانستان، وضرب الزلزالان 41 كيلومترا شرقاً و50 كيلومترا جنوب شرق قلعة ناو، عاصمة ولاية بادغيس.

وغالبا ما تضرب زلازل شمال أفغانستان خصوصاً محيط سلسلة هندوكوش الجبلية حيث تتصادم الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية، وتلحق الهزات الأرضية أضراراً بالمباني والمنازل في أفغانستان أحد أكثر دول العالم فقراً.

أخبار ذات صلة

محامو نتنياهو ينفون قبوله بصفقة الإقرار بالذنب

محامو نتنياهو ينفون قبوله بصفقة الإقرار بالذنب

أمريكا وكندا تلغيان آلاف الرحلات الجوية جرّاء عاصفة ثلجية

أمريكا وكندا تلغيان آلاف الرحلات الجوية جرّاء عاصفة ثلجية

كوريا الشمالية تؤكد اختبار إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين

كوريا الشمالية تؤكد اختبار إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين

عالمياً.. الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ(كورونا)

عالمياً.. الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ(كورونا)

ثوران بركان تونجا في المحيط الهادئ يتسبب بمصرع شخصين

ثوران بركان تونجا في المحيط الهادئ يتسبب بمصرع شخصين

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

جيش الاحتلال يجري تجربة على منظومة &#34;حيتس&#34; لاعتراض الصواريخ الباليستية

جيش الاحتلال يجري تجربة على منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية

شاهد: إصابة 12 شخصاً بحادث مروري بسبب الثلوج في كندا

شاهد: إصابة 12 شخصاً بحادث مروري بسبب الثلوج في كندا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين في شوارع الضفة

دعوات للتصدي لمسيرات المستوطنين في شوارع الضفة

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يقتحم مدرسة دير نظام ويعتقل طالبين ويعتدي

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال 41 فلسطينيا بالنقب

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

الاحتلال يعتقل فتى من رأس العمود في القدس

&#34;حماية&#34; يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

&#34;المرور&#34; بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ستة حوادث خلال الـ 24 ساعة الماضية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

منوعات

&#34;أنت توأم روحي&#34;.. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

"أنت توأم روحي".. رحمة رياض تحتفل بعيد ميلاد خطيبها الكسندر علوم

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

مروة راتب تثير السخرية بعد تغزلها بنفسها بطريقة مفرطة

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

شاهد: إيمان العاصي ترقص وتغني في يوم ميلاد ابنتها

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

موجة من الغضب بعد ظهور إعلامي مصري مصاب بـ(أوميكرون) على الهواء

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

بأحدث ظهور لها.. حنان ترك محط اهتمام الجمهور بصورة على شاطئ البحر

&#34;أحبها بالعقل والقلب&#34;.. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

"أحبها بالعقل والقلب".. يحيى الفخراني يكشف سبب استمرار زواجه 40 عاماً

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

دنيا بطمة ترقص مع زوجها والجميع يتفاجأ من تغيّر شكله

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

شاهد: حفيدة هيفاء وهبي تصدم الجمهور بجمالها.. ومدى الشبه بينهما

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

لأول مرة.. رهف القحطاني تظهر مع والدتها وتكشف عن ملامحها

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

في أول ظهور له.. كاظم الساهر يحذر الجمهور من فيروس(كورونا) بعد وفاة شقيقه

عربي

العراق: متحور (أوميكرون) دخل مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد

العراق: متحور (أوميكرون) دخل مرحلة ذروة الانتشار فى البلاد

السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

السودان: مقتل سبعة مواطنين وإصابة آخرين خلال احتجاجات أمس

الكويت: مجلس الأمة يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

الكويت: مجلس الأمة يرفع جلسته إثر إغماء الأمين العام

العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة

العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة