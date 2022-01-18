"حماية" يستنكر اعتقال قوات الاحتلال 17 مواطنًا في محافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطناستنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات غير مسبوقة طالت عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة.وبحسب متابعة المركز فقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/01/2022 حملة مداهمات اعتقلت خلالها (17) مواطنا في انحاء متفرقة من مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة، حيث اقتحمت قوات الاحتلال مناطق مختلفة في بلدة بيت أمر شمال الخليل ومدينة سلواد شرق رام الله ومنطقةتقوع شرق بيت لحم و مخيم قلنديا شمال القدس وعين يبرود شرق رام الله.واعتقلت عدد من المواطنين عرف منهم ( الشيخ فرحان علقم، الشيخ أمين عرمان، محيي نايف سليمان، معاذ نبيل سليمان، بهاء صقر سليمان، مروان فؤاد صباح، يحيى موسى الشاعر، مجاهد حسين سليمان، عمر سليمان، محمد حماد، إسماعيل سراج، مصطفى عطشة، حمزة البدن، محمد خالد، محمد حسن مفرح، سيف عويس، ورد مأمون الغول).واستنكر مركز حماية استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة المتمثلة بالاعتداءات والمداهمات والاعتقال وما يرافقها من إهانة وإذلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.وطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.وطالب الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإيجاد آلية من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.كما طالب السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.