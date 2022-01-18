العراق: سنتسلم من أمريكا قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4 آلاف سنة





وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة: "ستجري مراسم التسليم في مبنى القنصلية العامة لجمهورية العراق في لوس أنجلوس يوم الخميس المقبل خلال احتفال رسمي".







رام الله - دنيا الوطنأفاد أحمد الصحاف المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان لأكثر من 4000 سنة .وقال الصحاف في بيان له: "إن واشنطن ستسلم العراق قطعتين أثريتين ‏تعودان إلى أكثر من 4000 سنة، وهما لوح مسماري يعود إلى مدينة أور، والثاني جزء من منشور مسماري يعود إلى مدينة بابل القديمة، ولا توجد سوى قطعتين منه في العالم".وأضاف: "أن هذا الإنجاز قد تحقق في وضع اليد على القطع ومصادرتها من قبل السلطات الأمريكية، ضمن الجهود التي تبذل لملاحقة الإتجار غير المشروع بالآثار العراقية، ومن خلال تتبع المعلومات المقدمة وإتخاذ الإجراءات القانونية، والعمل على إرجاعها إلى موطنها الأصلي من خلال السلطات العراقية".