أمريكا وكندا تلغيان آلاف الرحلات الجوية جرّاء عاصفة ثلجية

رام الله - دنيا الوطنتشهد كل من شرق الولايات المتحدة وكندا، لعاصفة شتوية كبيرة مصحوبة بتساقط ثلوج، ما تسبب بإلغاء آلاف الرحلات الجوية وبانقطاعات في التيار الكهربائي.وتسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 120 ألف منزل أميركي بعد ظهر أمس الاثنين، وفق (فرانس24).حيث أُلغيت أكثر من 1700 رحلة داخلية ودولية في الولايات المتحدة أمس الاثنين، بالإضافة إلى إلغاء 3000 رحلة قبل يوم.وفي كندا، وُضعت بعض المناطق في مقاطعتي كيبيك وأونتاريو في حال تأهّب تحسبًا لعاصفة ثلجية وفقًا للموقع المتخصص بالطقس التابع للحكومة الكندية.