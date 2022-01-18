كوريا الشمالية تؤكد اختبار إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين









رام الله - دنيا الوطنكشفت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، أنها اختبرت إطلاق صاروخين تكتيكيين موجهين يوم أمس الاثنين، وتعتبر المرة الرابعة لهذا العام.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "إن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما من المنطقة الغربية من البلاد أصابا بدقة هدفا في جزيرة بالبحر الشرقي".وأضافت: "أن أكاديمية علوم الدفاع للبلاد أكدت دقة وأمن وكفاءة تشغيل نظام السلاح قيد الإنتاج".ويعتقد الخبراء أن الصاروخين التكتيكيين الموجهين اللذين تم إطلاقهما في اليوم السابق، هما النسخة الكورية الشمالية من نظام الصواريخ التكتيكية للجيش الأمريكي والمسماة (KN-24).وكانت هيئة الأركان المشتركة للقوات الكورية الجنوبية، أعلنت أمس الاثنين، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين باليستيين قصيري المدى باتجاه البحر الشرقي من مطار سونان في بيونغ يانغ في رابع استعراض للقوة منذ بداية هذا العام.