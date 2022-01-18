شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في النقب

الاحتلال ينفذ حملة اعتقالات واسعة في النقب
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات  الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات فجر اليوم الثلاثاء طالت حوالي 40 شابًا بينهم قاصرين من مناطق مختلفة من النقب بعد اقتحامها.

وأكدت مصادر محلية، على أن القوات الإسرائيلية اقتحمت كل من قرى الزرنوق وتل السبع وقرية أبو تلول وخشم زنة وبعض القرى المجاورة لاعتقال عدد من الشبان على خلفية أحداث هبة النقب الأخيرة الأسبوع الماضي، وفق (الجرمق).

ولفتت المصادر إلى أن الاعتقالات طالت ما يزيد عن 40 شابًا بينهم قاصرين، لافتة إلى أن الأعداد لم تتضح بعد لأن حملة الاعتقالات لم تتوقف.

وأكدت المصادر على أن الاعتقالات توزعت ما بين القرى، حيث اعتقلت القوات الإسرائيلية 12 شابًا من قرية تل السبع، وما يقارب 20 شابًا قرب شقيب أبو قرينات، وحوالي تسعة شبان من قرية شقيب السلام.

وقال الناشط أبو ناصر الحميدي من قرية خشم زنة: "إن القوات اقتحمت فجر اليوم الثلاثاء المنازل واعتقلت عددًا من الشبان، ثم خرجت من القرية"، مضيفًا بعد خروج القوات من قريتنا، استهدفوا عدة قرى بجانهم ونفذوا حملة اعتقال في القرى المجاورة.

من جانبه، قال الناشط محمد أبو قويدر من قرية الزرنوق: "إن القوات نفذت حملة اعتقالات كبيرة، حيث طالت شملت الاعتقالات قرى أبو تلول والزرنوق وتل السبع"، مؤكدًا على أن عدد المعتقلين الأكبر كان من قرية تل السبع.

وأشار للجرمق إلى أن الاعتقالات طالت قاصرين أيضًا، حيث أن هذه السياسة معروفة وواضحة تستخدمها السلطات الإسرائيلية لاستهداف القاصرين مؤخرًا، مضيفًا أن السلطات أعادت اعتقال بعض معتقلي هبة الكرامة، ولكن الحملة الجديدة طالت معتقلين جُدد.

وتواصل القوات الإسرائيلية حملة اعتقالات حيث اعتقلت بالأمس سبعة شبان بينهم خمسة قاصرين من قرية الزرنوق، كما وصل عدد معتقلي هبة النقب منذ الأسبوع الماضي حتى اليوم ما يزيد عن 180 معتقلًا.

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