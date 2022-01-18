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رغد صدام حسين تعلق على حادثة انفجار الصهاريج بالإمارات

رغد صدام حسين تعلق على حادثة انفجار الصهاريج بالإمارات
رغد صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعربت رغد ابنة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين عن إدانتها واستنكارها للاعتداء الذي تعرضت له دولة الإمارات، واصفة ما جرى بأنها جريمة جديدة نفذتها أدوات تحركها دولة إقليمية.

واتهمت ابنة الرئيس العراقي الراحل إيران من دون أن تسمها بالوقوف وراء هذا الاعتداء، مشيرة في السياق إلى أن الهدف من هذه العمليات الإجرامية يتمثل في ممارسة ضغوط سياسية "كورقة في مفاوضات الملف النووي".

وفي وقت سابق من الأمس الاثنين، أعلنت الإمارات عن مقتل ثلاثة أشخاص من الجنسية الباكستانية والهندية، وإصابة ستة آخرين بانفجار في ثلاثة صهاريج بترول في منطقة مصفح آيكاد 3 بالقرب من خزانات أدنوك في ضواحي أبوظبي، في هجوم أعلن الحوثيون مسؤوليتهم عنه، حيت أعلنوا أنهم استهدفوا ميناء أبو ظبي بصواريخ وطائرات مسيرة.

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