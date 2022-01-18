التحالف العربي يعلن تنفيذ ضربات جوية متفرقة على أهداف للحوثيين بصنعاء



وكان التحالف العربي، قال أمس الاثنين، إنه سينفذ عملية واسعة ضد جماعة (أنصار الله) اليمنية، وذلك عشية تنفيذ الجماعة هجمات استهدفت الإمارات.



وأضاف التحالف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إنه "استجابة للتهديد سيتم تنفيذ عملية ردع شاملة لتحييد مصادر التهديد"، لافتاً إلى أن "الطائرات الهجومية (إف-15) و (إف-16) تحضر لعمليات مشتركة والقيادات الإرهابية ضمن الأولويات".





وكشف التحالف عن "تدمير طائرات (إف-15) الهجومية منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم"، دون الإشارة إلى مكان التدمير.







رام الله - دنيا الوطنأعلن التحالف العربي، في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء، تنفيذ ضربات جوية متفرقة لمعسكرات الحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء.