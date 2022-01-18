عالمياً.. الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بـ(كورونا)

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19) حول العالم إلى 330 مليوناً و491 ألفاً و623 حالة، وفق جامعة (جونز هوبكنز الأمريكية).وقالت الجامعة في بيان لها، اليوم الثلاثاء: "إن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى خمسة ملايين و545 ألفاً و207 حالات".وأضافت الجامعة: "أن الولايات المتحدة الأمريكية سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت 66 مليوناً و421 ألفاً و598 حالة، في حين بلغت حصيلة الهند 37 مليونا و380 ألفا و253 حالة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل التي سجلت 23 مليونا و89 ألفا و509 حالات".