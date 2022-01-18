ثوران بركان تونجا في المحيط الهادئ يتسبب بمصرع شخصين









رام الله - دنيا الوطنلقي شخصان على الأقل حتفهما، اليوم الثلاثاء، جراء ثوران بركان تونجا تحت سطح البحر قبالة الجزيرة، الواقعة في جنوب المحيط الهادئ؛ وهو ما أحدث في موجات مد عاتية (تسونامي) عبر السواحل اليابانية المطلة على المحيط.وقال يوشيماسا هاياشي، وزير الخارجية الياباني في مؤتمر صحفي: "إن السلطات المحلية على وشك تحديد حجم الأضرار التي سببتها الكارثة في جزيرة تونجاتابو، فيما لم يُعرف على الفور ما إذا كانت امرأة بريطانية عثر على جثتها، بعد أن جرفتها أمواج تسونامي يوم السبت، من بين الضحايا الذين أكدتهم حكومة تونجا".وأضاف: "أن عشرات المنازل انهارت أو دمرت جزئيًا، كما أن الظروف في معظم الجزر النائية في تونجا غير معروفة بسبب تعطل كابلات الاتصال، ولكن لم ترد حتى الآن أنباء عن وقوع خسائر في الأرواح أو وقوع إصابات بين حوالي 40 يابانيا يعيشون في تونجا".