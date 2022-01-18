شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم

الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة والقدس طالت المرشح فرحان علقم
صورة توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالت المرشح  قائمة "القدس موعدنا" فرحان علقم من الخليل، تخللها إصابات بمواجهات في نابلس وجنين.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال القيادي في حركة حماس ومرشح قائمة "القدس موعدنا" فرحان علقم من بلدة بيت
أمّر، وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية شبان من بلدة تقوع شرق المدينة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت من البلدة كل من حمزة عدنان البدن (22 عاما)، ومعاذ نبيل سلمان (20 عاما)، وبهاء صقر سلمان (20 عاما)، ويحيى موسى الشاعر (20 عاما)، ومحي الدين نايف سلمان (22عاما)، ومروان فؤاد صباح (26 عاما)، ومجاهد حسين حجاحجة (16 عاما)، وعمر سليمان حجاحجة (16 عاما).

وفي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشبان عنتر إياد حامد، محمد حماد، إسماعيل سراج، مصطفى عطشة، من بلدة سلواد شرق المدينة، وكما واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر أمين عرمان من بلدة عين يبرود، والشاب محمد حسن مفرح من مدينة رام الله.

وفي جنين، أصيب شابان بالرصاص المطاطي خلال مواجهات اندلعت مع الاحتلال أثناء استيلائه على كاميرات مراقبة قرب بلدة جبع جنوب جنين بعد ساعات من عملية إطلاق نار بالمنطقة.

وفي نابلس، اقتحمت حافلات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال منطقة قبر يوسف شرق المدينة، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها شاب بالرصاص المطاطي، وكما واندلعت مواجهات في شارع عمان شرق نابلس، أطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الغاز السام واستهدفت الشبان بالرصاص المطاطي.

واستهدف الشبان قوات الاحتلال بالزجاجات الحارقــة خلال اقتحام شارع عمان شرق نابلس، كما أطلق مقاومون النار اتجاه قوات الاحتلال في منطقة شارع الزيوت شرقي نابلس.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد خالد من مخيم قلنديا على حاجز قلنديا، بعد اعتقال شقيقه أحمد لإجباره
على تسليم نفسه، إضافة إلى اعتقال الشاب مأمون الغول من المدينة.

وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا اقتحامات قوات الاحتلال، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب
محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.

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