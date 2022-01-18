الكنيسة الأرمنية تحتفل بعيدي الميلاد والغطاس

رام الله - دنيا الوطنتحتفل الكنيسة الأرمنية الأرثوذكسية في فلسطين، اليوم الثلاثاء، بعيدي الميلاد المجيد والغطاس حسب التقويم الأرمني.وتشهد ساحة المهد ببيت لحم، عند الظهيرة، قمة الاحتفالات، عندما يتم استقبال رسمي لموكب بطريرك الأرمن الأرثوذكس في القدس وسائر الأراضي المقدسة، نورهان مانوغيان حسب الستاتيكو المتبع.وقال مصعب إسليمية، مدير العلاقات العامة والاعلام في شرطة محافظة بيت لحم، لـ(وفا)، إنه: "بناءً على تعليمات مدير عام الشرطة في محافظة بيت لحم العميد طارق الحاج، سيتم استنفار عناصر الشرطة لتأمين الاحتفالات، إضافة لقوة من الأجهزة الأمنية المختلفة".