وسط استقبال حاشد الاحتلال يفرج عن الأسير عبد الرحمن خدرج



وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه، ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.



ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال حوالي ٤٦٠٠ بينهم ٣٤ أسيرة و١٦٠ طفلا و٥٠٠ إداري منهم تسعة نواب، و٦٠٠مريض منهم أربعة يعانون السرطان و١٤ آخرين يعانون أوراما متنوعة.



رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأحد، عن الأسير عبد الرحمن خدرج من مدينة قلقيلية، بعد 20 شهرًا في سجونالاحتلال، وسط استقبال حاشد، وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أفرجت عن الأسير خدرج، وكان في استقباله جمع حاشد من أهله وأصدقائه وأهالي المدينة.واستقبل الأسير خدرج بالرايات الخضراء والأناشيد والهتافات الداعمة لحركة حماس والمقاومة، واعتقل خدرج بتاريخ 21 /5 /2020، قبل عيد الفطر بثلاثة أيام مع شقيقه الأسير عبد الحق مازن خدرج وهو أسير سابق لمدة ثلاث سنوات في سجون الاحتلال.وحولته سلطات الاحتلال للاعتقال الإداري لعدة مرات، وأمضى عامين ونصف في سجون الاحتلال، وجاء اعتقال الاحتلال للمحرر خدرج ضمن حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، طالتأسرى محررين وطلبة من جامعة بيرزيت.وتشكل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.