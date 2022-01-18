دولي

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا

زلزال بقوة 4.9 درجات يضرب تركيا
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع زلزال بقوة 4.9 درجات على مقياس ريختر، فجر اليوم الثلاثاء، في ولاية قيصري التركية وسط البلاد.

ووفقاً لبيان صادر عن رئاسة إدارة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، فإن الزلزال وقع عند الساعة 02:08 في قضاء صاري أوغلان، وفق (الأناضول).

وأضاف البيان: "أن عمق الزلزال بلغ 23.75 كيلو مترا عن سطح البحر، مشيرة أن الولايات المجاورة شعرت به".

بدوره، قال صاري أوغلان رئيس بلدية: "إن الزلزال لم يسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات"، لافتا إلى ظهور تصدعات في جدران بعض الأبنية وتضرر عدد من حظائر الحيوانات.



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