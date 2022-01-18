(حماس) تنعى الشهيد فالح جرادات

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بكل فخر واعتزاز الشهيد فالح موسى شاكر جرادات، منفذ عملية الطعن على مفرق مستوطنة "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم.وباركت (حماس) هذه العملية، ونؤكد أنها تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ومستوطنيه في أنحاء الضفة الغربية والقدس المحتلة والنقب الصامد.وقالت الحركة في بيانٍ لها وصل "دنيا الوطن" نسخةً منه: "سيدفع الاحتلال كل يوم ثمن اعتداءاته وجرائم مستوطنيه ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وستبقى المقاومة كابوسا يلاحق المحتلينالغاصبين حتى يعيش شعبنا بحياة آمنة كريمة في أرضه ودياره".وأضاف: "سيواصل شعبنا الصابر المرابط تسطير أبلغ معاني الشرف والتضحية في سبيل الدفاع عن أرضه وشرفه، متمسكا بالمقاومة والجهاد سبيلا وحيدا لاستعادة الحقوق المسلوبة وتحرير الأرض والمقدسات".